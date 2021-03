Via Roma, Pd: “Saronno si rigenera partendo da qui. Le Amministrazioni non sono tutte uguali”

Via Roma, Pd: “Saronno si rigenera partendo da qui. Le Amministrazioni non...

SARONNO – “Saronno si rigenera partendo da Via Roma. No, cari saronnesi, le Amministrazioni non sono tutte uguali! Ci sono anche quelle che ascoltano i cittadini e mantengono le promesse”.

Inizia così la nota del Pd Saronno in merito alla riqualificazione di via Roma con il cantiere che prenderà il via entro fine mese.

“Questo ci insegna la storia dei bagolari di via Roma che si è conclusa con la presentazione del progetto lunedì sera su Facebook.

L’amministrazione Airoldi ha trovato la sintesi equilibrata per contemperare tutti gli interessi in campo, garantendo la sopravvivenza dello storico e bellissimo viale alberato di una di Saronno. Siamo felici di questo risultato che dimostra come sia possibile anche con la partecipazione e la mobilitazione dal basso cambiare le cose.

Come circolo Pd crediamo che Saronno vada rilanciata, resa più a misura dei suoi cittadini e sostenibile, non snaturandola ma rigenerandola, senza che perda la sua identità. Questa ci ha portato a sostenere Augusto Airoldi e il 5 ottobre Saronno ha scelto e condiviso il suo programma elettorale, a cui il Pd ha contribuito in modo convinto”.

