GROANE – Nella zona delle Groane oggi sono stati registrati +10 casi positivi al coronavirus a Limbiate, sono stati +26 a Cesano Maderno e +6 a Lazzate.

Ecco i numeri dei contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati di ieri per un confronto):

Limbiate 3.144 (3.134)

Cesano Maderno 3.414 (3.388)

Cogliate 756

Lazzate 672 (666)

Misinto 459

Monza 9.818 (9.748)

Desio 3.618 (3.583)

Seregno 3.508 (3.474)

Lissone 3.715 (3.694)

Brugherio 2.945 (2.913)

Giussano 2.196 (2.179)

Ancora tanti nuovi casi di positività al coronavirus in tutta la zona. Nel Varesotto oggi +361, nel Comasco +321 ed in Brianza +525.

Sono +4884 (ieri 5.077)i casi positivi al coronavirus scoperti oggi in Lombardia, con un incremento dei ricoveri in terapia intensiva e quelli ospedalieri in genere. In salita anche i decessi, oggi +102; ieri erano stati +100.

