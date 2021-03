Calcio, colpo di mercato: l’Ardor Lazzate si prende Romanò ex Inter

LAZZATE – Colpo di mercato per l’Ardor Lazzate che in vista dell’inizio del campionato d’Eccellenza, l’11 aprile, si è assicurato un giocatore che sinora aveva sempre disputato campionato professionistici: si tratta di Andrea Romanò, di scuola Inter con la quale aveva debuttato anche in Europa league.

“Il nostro direttore sportivo Marco Proserpio questa mattina ha chiuso un’ importante trattativa per il presente e il futuro del Lazzate. Si tratta di Andrea Romanó classe 1993, centrocampista centrale – riferiscono dalla società – Cresciuto nel settore giovanile del Fc Internazionale, Romanò ha fatto anche l’esordio con la prima squadra in Europa League il 22 novembre 2012 contro l’ FC Rubin Kazan. Dal 2013 sino ad oggi ha sempre militato in serie C, dunque con l’ Ardor è la prima volta nella sua carriera che scende in questa categoria. Siamo lieti di comunicare che Andrea Romanò è ufficialmente un giocatore dell’ Ardor Lazzate”.

(nell’immagine, la grafica realizzata dell’Ardor Lazzate per presentare l’arrivo del giocatore)

28032021