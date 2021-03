Calcio: gli arbitri saronnesi schierati in tutta Italia

SARONNO – Per l’emergenza coronavirus si gioca solo il calcio “professionistico” e per il momento non si scende sotto la serie D; e gli arbitri della sezione Aia di Saronno stanno dando il loro contributo, garantendo la loro presenza per la direzione di molte gare. Oggi pomeriggio Simone Chimento sarà in Valle d’Aosta, impegnato nella sfida tra Pont Donnaz e Vado, incontro valido per la 7′ giornata del girone A di Serie D.

La scorsa settimana Chimento con il collega saronnese Alessandro Cassano erano al centro sportivo “Vismara” di Milano come assistenti per l’incontro del campionato nazionale sperimentale under 18 di serie A e B, fra Milan e Sassuolo. Mentre il loro collega Salvatore Nicosia, sempre della sezione Aia di Saronno, era volato a Sassari per svolgere il ruolo di assistente arbitrale nell’incontro Torres-Latina di serie D. Per l’arbitro di Aia Saronno Lorenzo Vacca sempre settimana scorsa l’impegno della direzione del match, nel Brindisino, fra Fasano e San Vito Curlo, campionato di serie D. Mentre il giorno prima l’arbitro Francesco Palmisano aveva diretto il derby Lecco-Como, al “Rigamonti”, per il campionato Primavera.

(foto: Simone Chimento, assistente arbitrale della sezione Aia di Saronno)

28032021