Dante Cattaneo: “Domenica delle Palme, w la Lombardia!”

CERIANO LAGHETTO – “Prepariamo il nostro cuore per l’ingresso nella settimana santa. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una buona e santa domenica della Palme! E, poi permettetemi doppi auguri di buon compleanno: ad un amico che non c’è più, Cesarino Monti, che noi tutti qui ricordiamo con grande affetto e nostalgia. E al nostro governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che da un anno sta ricevendo attacchi gratuiti, meschini e allucinanti. Non sei e non sarai mai solo: c’è un popolo al tuo fianco! W la Lombardia!” Così il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, per la domenica delle palme in questi giorni di Zona rossa per l’emergenza coronavirus.

