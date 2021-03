Il mistero dell’elicottero tra Saronno, Ceriano e Cogliate: è un’esercitazione del 118

SARONNO – CERIANO LAGHETTO – COGLIATE Sono stati molti i saronnesi, cerianesi e cogliatesi che nelle ultime settimane all’imbrunire hanno notato sorvolare la zona da un elicottero. Qualcuno da Solaro l’ha solo sentito ma era difficile ignorare il rumore del volo a bassa quota.

Una circostanza che si è ripetuta anche l’altra sera e ieri sera quando un lettore de ilSaronno l’ha immortalato in un video. Di cosa si tratta? E’ un mezzo di Areu, Azienda Regionale Emergenza Urgenza, impegnato in un’esercitazione. Il mezzo è partito dall’eliporto di Bresso per far poi alcune manovre sopra il campo volo di Cogliate.

Le esercitazioni sono durate complessivamente una decina di minuti ma sono stati più che sufficienti per richiamare alle finestre moltissimi residenti incuriositi dall’elicottero a bassa quota all’imbrunire. Qualcuno ha riconosciuto i colori dell’elisoccorso altri sono rimasti stupiti vedendo il potente faro con cui l’elicottero illuminava terra ma ben presto l’elicottero ha fatto ritorno a Bresso.

(per i video si ringrazia il nostro lettore (un altro filmato è disponibile sulla pagina Instagram de ilSaronno)

(foto copertina archivio)