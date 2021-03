GORLA MINORE – Malore in strada, un 41enne ha perso la vita mentre passeggiava a Gorla Minore, inutili i tempestivi soccorsi da parte di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, e dell’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa, poi affiancato anche da quello dell’automedica di Varese. La tragedia si è consumata questo pomeriggio, in via Colombo.

In base ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo – abitante in paese – era uscito di casa per fare quattro passi nella zona verde che si trova in periferia quando, alle 14.55 e camminando in via Colombo, si è improvvisamente sentito male. Era da solo, sono stati alcuni passanti a notarlo ed a dare l’allarme, i soccorritori però non sono riusciti a rianimarlo, ed alla fine non hanno potuto che prendere atto dell’avvenuto decesso. Sarà ora molto probabilmente disposta l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri durante un precedente intervento di soccorso)

