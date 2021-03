SARONNO – Il vociare proveniente dall’area verde ha attirato l’attenzione di alcuni residenti in zona e passanti, al parchetto di via Petrarca nei pressi del complesso residenziale de “L’aquilone”, nella Zona rossa dell’emergenza coronavirus, complice il pomeriggio di sole, oggi qualcuno proprio non ha resistito. Una partitella di calcio fra amici ma “abusiva” andata in scena attorno alle 17.30. Non si sarebbe potuto fare, perchè in tale contesto non è possibile assicurare il giusto distanziamento e ci si pone a rischio, ed a questo rischio poi si pongono le altre persone che si incontrano e che si hanno vicino, della diffusione dei contagi.

In questo caso, a quanto risulta, gli interessati se la sono cavata senza conseguenze “pecuniarie” ma se fossero incappati in uno dei molti controlli predisposti dalle forze dell’ordine sul territorio anche in questo weekend, sarebbero andati incontro a salatissime multe: l’attività sportiva è consentita infatti solo in forma individuale.

Queste le regole da seguire nella Zona rossa dell’emergenza coronavirus, quel che si può fare e non fare.

Sono +452 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati nella giornata domenicale in zona. Nel Varesotto +134, in Brianza +164 e nel Comasco +154.

Domenica oltre tremila e cinquecento sono stati i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Lombardia. Ancora alto il numero dei decessi, +75; e cresce il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva.

(foto: a distanza, un momento della partitella al parco pubblico di via Petrarca)

28032021