SARONNO – “La Sezione Sorriso Cra Fnm, in collaborazione con Ale e Franz & Friends, Save the dreams e Quelli che con Luca, in questo periodo difficile, ha fatto, e continua a fare la sua parte donando i tablet, le stanze per gli abbracci, le mascherine, i camici per il personale medico, le creme lenitive, panettoni, colombe, pasta, riso e abbigliamento”

Non a caso ieri l’associazione è stata al centro del servizio dedicato dal TgR Lombardia alle camere per gli abbracci chiusi nelle Rsa lombarde per effetto della zona rossa. Una circostanza che ha trasformato le videochiamate nell’ultimo modo che hanno molte famiglie per tenersi in contatto con i propri cari ricoverati.

“Nel nostro cuore ci sono le Rsa – spiega Giorgio Nocera portavoce della sezione Sorriso Cra Fnm – le comunità per madri sole, per i papà separati, per i ragazzi autistici, gli ospedali e tutte le realtà che chiedono il nostro sostegno e noi facciamo il possibile, anche in questi tempi così duri per aiutarli”. L’associazione in questi mesi ha fatto molto per le strutture saronnese donando prima i dispositivi di protezione personale poi i tablet e anche nel caso della Rsa Sant’Agnese una camera degli abbracci.

(foto alcune immagini del servizio del tgr Lombardia)