CERIANO LAGHETTO – Ancora fiamme nelle zone boschive fra Ceriano Laghetto e Solaro ma in questo caso, nel pomeriggio di ieri, la tempestiva segnalazione da parte di alcuni passanti ed il più che tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando di Lazzate hanno consentito di evitare problemi, le fiamme sono state spente immediatamente ed i danni sono apparsi minimi.

“Grazie ai pompieri di Lazzate intervenuti in via Milano per un principio di incendio a bordo strada, spento in pochi minuti prima che potesse fare danni!” le parole del vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo.

Da chiarire le cause dell’accaduto, viste le particolari condizioni meteo potrebbero essere da ascrivere anche ad un banale mozzicone di sigaretta gettato a terra acceso da qualche passante e che potrebbe avere generato la prima fiammella.

(foto: un momento dell’intervento del pick-up dei vigili del fuoco del comando di Lazzate alla periferia di Ceriano Laghetto)

29032021