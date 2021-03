SARONNO – Un’altra settimana con tantissimi ospiti aspetta i radioascoltatori saronnesi e non solo. Gli appuntamenti principali, li troviamo come di consueto il Sabato, 3 aprile, assieme a Gianni Branca, che intervista, all’interno del suo consueto “Dalla parte del cittadino” l’Assessore ai Servizi alla famiglia Ilaria Pagani. Tornando ai giorni precedenti, partendo da questa sera alle 21.30, sulle onde di Radiorizzonti InBlu (fm88, canale 880 del dtv, in streaming audio su www.radiorizzonti.org, app Miradio) parte un nuovo format radiofonico intitolato Piazza Libertà. Giovani politici di tutti gli schieramenti si mettono in gioco per tradurre con semplicità la cronaca politica di Saronno, confrontandosi in studio con un ospite invitato da loro in funzione dell’argomento da approfondire. A seguire Mercoledì 21, alle 11.29, con replica alle 21, sempre Gianni ospita la scrittrice Nicoletta Bortolotti. Il giorno successivo, Giovedì 1 aprile, Gianni ospita Franco Casali Assessore all’ambiente, Mobilità, Politiche Energetiche e Partecipazione e Angelo Veronesi vice presidente della Lega di Saronno sulla problematica ”Via Roma”. Si prosegue Venerdì 2 aprile con “Il Vangelo della Domenica” assieme a Don Federico Bareggi, ed a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano.

Lunedì 29 marzo – Alle 21.30 parte un nuovo format radiofonico intitolato Piazza Libertà. Giovani politici di tutti gli schieramenti si mettono in gioco per tradurre con semplicità la cronaca politica di Saronno, confrontandosi in studio con un ospite invitato da loro in funzione dell’argomento da approfondire. La prima puntata affronterà il tema dell’ “atto di indirizzo per gli interventi di riqualificazione della stazione ferroviaria di Saronno”, presentato durante il Consiglio Comunale dello scorso 18 febbraio. Martedì 30 marzo – Per iniziare la giornata alle 9.30 all’interno del consueto “Buona giornata” Maria Grazia Buzzetti darà utili consigli di giardinaggio. A seguire alle 10.29, con replica alle 19.13, Pinuccia e Sergio stuzzicano l’appetito con le loro ricette culinarie. E per finire alle 21.30 nella trasmissione “LifeStyle”, Damiano Caron ospita Alberto Somaschini, docente degli Istituti Alberghieri del Collegio “Arcivescovile Castelli” di Saronno e del Collegio “Ballerini di Seregno.

Mercoledì 31 marzo – Per iniziare la giornata alle 10.29, con replica alle 19.13, la replica della trasmissione del lunedì precedente “Piazza Libertà”. E per finire la giornata, alle 11.29, con replica alle 21, ospite di Gianni Branca la scrittrice Nicoletta Bortolotti.

Giovedì 1 aprile – Alle 10.29, con replica alle 19.13, Gianni Branca ospita Franco Casali, Assessore all’Ambiente, Mobilità, Politiche Energetiche e Partecipazione e Angelo Veronesi vice presidente della Lega di Saronno sulla problematica ”Via Roma”. A seguire alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Luca Frigerio, giornalista, critico d’arte. Venerdì 2 aprile – Alle 11.29, con replica alle 21.00, “Il Vangelo della domenica” , con don Federico Bareggi, ed a seguire Popoli, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea.

Sabato 3 aprile – Per iniziare la giornata, alle 10.29, con replica, alle 19.13, Gianni Branca ed “Il Sindaco risponde”, ospite Il Sindaco di Saronno, Augusto Airoldi. Alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini. Domenica 4 marzo – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. A seguire alle ore 14.30 il consueto “Liberi tutti” a cura di Daniele Sbriglio. E per concludere la settimana con il sorriso alle ore 21.30 “Uazzanane Sunday Night”.

APPUNTAMENTI Radio triduo pasquale 1-2-3 aprile, audio e video

Giovedì 1, Venerdì 2, Sabato 3, ore 8.25 celebrazioni del mattino

Giovedì 1, ore 20.30 S. Messa in Coena Domini

Venerdì 2, ore 15.00 Passione del Signore

Sabato 3, ore 20.00 Veglia e S. Messa di Risurrezione

Domenica 4 di Pasqua S. Messe ore 10.00 e ore 18.00

Lunedì 5 dell’Angelo S. Messe ore 8.30 e ore 10.00

Tutti i giorni dal lunedì a domenica, dalle ore 17.00 alle 18.00: SPAZIO UNITRE: L’Università delle Tre Età:

Lezioni della settimana: Lunedì 29: Claudio Borroni – I Grandi compositori, Martedì 30: Daniela Armandola – I Goti, Mercoledì 31: Pier Angelo Pedersini – Filosofia, Giovedì 1: Daniela Armandola – Milano o cara.

