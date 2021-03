SARONNO – “Abita a 100 metri dall’ospedale, ma per il vaccino la mandano a un’ora di macchina da Saronno. “Dovrei festeggiare per non esser capitato a Bergamo o Cremona?” Questo lo sfogo di un nostro cittadino, quando ha appreso dell’appuntamento”. Così la sezione locale del Partito democratico riferisce dell’ennesimo sconcertante episodio avvenuto sul fronto della campagna vaccinale contro il covid.

Proseguono dal Pd ricordando come “il concittadino ha reagito con ironia: Dovrei festeggiare per non esser capitato a Bergamo o Cremona. Spostar la sede? Annullare? No, non si dà facoltà di comunicare, al numero verde non registrano neppure la rinuncia. La chicca finale del messaggio dice “nel caso sia già stato contattato per la vaccinazione dalla struttura ospedaliera che la sta seguendo la preghiamo di ignorare questo sms” Già, perché tra loro non comunicano”. L’incompetenza e il caos di Regione Lombardia, che denunciamo da settimane, continuano a regnare sovrani”.