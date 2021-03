Covid, Airoldi chiama l’Ats Insubria per gli over 80 convocati a Lurate Caccivio

Covid, Airoldi chiama l’Ats Insubria per gli over 80 convocati a Lurate...

SARONNO – “Ho cercato riscontro da Ats Insubria stamattina per sapere come mai gli over 80 saronnesi sono stati convocati a vaccinarsi a Lurate Caccivio. Molti cittadini mi hanno scritto e contattato in mattinata perchè vivono questa soluzione come una difficoltà che li rende dipendenti da figli e familiari. Non per tutti è agevole trovarsi alle 8 del mattino a Lurate Caccivio”.

Sono le parole di Augusto Airoldi sindaco di Saronno che stamattina è stato intervistato da Agostino Masini durante Giorno dopo giorno di Radiorizzonti ed ha affrontato il tema convocazioni lanciato da ilSaronno stamattina.

Il sindaco ha fatto da portavoce allo sconcerto e alle difficoltà di molti cittadini over 80 inviati a vaccinarsi all’hub che sarà attivo a Lurate Caccivio il 31 marzo: “Il centro vaccinale di Saronno è pronto qualora Ats Insubria volesse attivarlo per utilizzarlo tutto è operativo. Al momento ci hanno dato come data il 12 aprile quando inizieranno le vaccinazioni per i saronnesi per i residenti di 12 comuni del Saronnese e della Bassa Comasca”.

