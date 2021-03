SARONNO – “I controlli ci sono e sono frequenti così come le sanzioni che sono anche molto salate essendo da 400 euro”. Sono le parole del sindaco Augusto Airoldi che intervistato stamattina a Radiorizzonti risponde alle critiche arrivate all’Amministrazione sul fronte degli assembramenti.

Nelle ultime settimane, malgrado il servizio col megafono attivato con la collaborazione della protezione civile, le situazione in cui si sono creati assembramenti e situazioni di potenziale contagio in città non sono mancate così come le richieste al sindaco Augusto Airoldi di intensificare i controlli e con essi anche le sanzioni. L’ultimo episodio la partita di calcio giocata ieri pomeriggio nel parco di via Petrarca e assolutamente vietata dalle norme che regolano la zona rossa.

“La nostra polizia locale è attiva sia con la moral suasion sia, qualora serva, con le sanzioni quando i cittadini non vogliono cooperare. E’ chiaro che per le forze in campo gli agenti non possono comprire l’intera città. La prima vera misura di difesa che abbiamo finchè non l’intera popolazione non sarà vaccinata è sicuramente l’attenzione e il rispetto delle regole che deve partire da ognuno di noi”.

29032021