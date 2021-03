SARONNO – E’ un autentico sold out quello registrato dalla Saronno servizi per il nuovo servizio di tamponi antigenici realizzato dalla farmacia comunale 2 di via Valletta.

Attraverso lo staff di farmacisti, coadiuvati da infermieri professionisti, sono stati effettuati tamponi rapidi antigenici, approvati dall’Unione Europea su larga scala, al costo di 30 euro.

Nei primi 3 giorni sono stati realizzati un centinaio di tamponi operando in assoluta sicurezza attraverso l’utilizzo dei dispositivi di protezione sanitari richiesti per la somministrazione dei tamponi.

Il punto “Tamponi Rapidi” è inoltre disponibile per le piccole imprese e le aziende locali che hanno necessità di effettuare un tampone urgente ai propri dipendenti, al fine di rispettare le indicazioni di contenimento del virus imposte da Regione Lombardia.

L’esito del tampone sarà disponibile nel giro di 15 minuti dall’avvenuto prelievo e verrà comunicato in loco dal personale della farmacia. Nel caso di esito positivo, verranno seguite le procedure richieste dalla vigenti norme.

Sul sito web www.saronnoservizi.it è possibile reperire tutte le informazioni in merito al nuovo servizio ed effettuare il download della documentazione da compilare in merito al trattamento dei dati sensibili e da consegnare in farmacia.

29032021