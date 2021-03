CERIANO LAGHETTO / SARONNO – Singolare ritrovamento, ed in che quantità, nei boschi vicini alla linea ferroviaria Saronno-Seregno. A riferire dell’accaduto, è successo lo scorso fine settimana, il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo.

“L’intera area di Parco delle Groane sul territorio di Ceriano Laghetto è totalmente libera dalla presenza di pusher e loro clienti. L’altro giorno nella consueta pulizia del bosco che eseguiamo da tanti anni nelle ex piazze di spaccio, abbiamo potuto apprezzare la presenza di tanti sportivi e famiglie in bicicletta. Bravi! Abbiamo scoperto e ripulito quello che era il giaciglio dei pusher, probabilmente abbandonato da un paio di anni. Era peraltro in un punto impervio, nascosto ma suggestivo, dove il bosco incontra la brughiera. È stata una fatica portare fuori le loro coperte e i loro tappeti in un punto raggiungibile dal nostro camioncino, ma ce l’abbiamo fatta”. Prosegue Cattaneo: “Come abbiamo fatto a vincere e a riprenderci il nostro territorio? Zero chiacchiere, sacrificio, fatica e impegno quotidiano. Serva da esempio per tante altre zone ancora sotto occupazione dei venditori di morte”.

(foto: il vicesindaco cerianese, Dante Cattaneo, con la montagna di coperte trovata nel bosco)

29032021