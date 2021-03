SARONNO – La sezione Sorriso del Cra Fnm, in circolo ricreativo dell’ente ferroviario, che ha sede a Saronno, in collaborazione con Ale e Franz & Friends, Save the dreams e Quelli che con Luca, in questo periodo difficile, “ha fatto e continua a fare la sua parte: i tablet, le stanze per gli abbracci, le mascherine, i camici per il personale medico, le creme lenitive, panettoni, colombe, pasta, riso e abbigliamento” riepilogano i responsabili del sodalizio.