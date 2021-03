SARONNO – “Complici le panchine riparate dalla vista della strada, l’area verde diventa teatro di raduni serali più o meno numerosi. Al di là ai rischi legati all’assembramento (poco opportuno in zona rossa) si può far qualcosa per tenere in ordine il parco degli Alpini? Non è recentemente diventato definitivamente pubblico?”.

E’ l’amara segnalazione di un residente del quartiere Prealpi che domenica ha inviato a ilSaronno queste foto. “Evidente come complice il cestino strapieno di rifiuti domestici chi si è concesso una pizza e qualche bicchiere si sia sentito autorizzato a lasciare tutto per terra e sulla panchina. Se vogliamo ordine e decoro dobbiamo fornire gli strumenti per ottenerlo”.

Il saronnese non è nuovo a queste segnalazioni: “In passato ho già mandato diverse foto di degrado dell’area verde alla vostra testata ottenendo almeno una pulizia straordinaria e qualche giorno di tregua. Auspico che il problema venga risolto in via definitiva ma nel frattempo anche una pulizia aggiuntiva e rapida non sarebbe male”.