SARONNO – Sono diventate delle piccole star passando da telefonino a telefonino per tutta la giornata di domenica tanto che ormai non si sa più chi ha scattato la foto iniziale.

Sono i 13 anatroccoli che con la mamma sono stati immortalati mentre attraversano via Marconi bloccando anche alcune auto. Da sempre nel periodo primaverile le anatre tornano a popolare il torrente che attraversa la città e in genere è facile vederle al ponticello su via Roma dove spesso formano i propri nidi.

La novità è quella di vederle camminare con la loro tipica andatura in mezzo alla trafficata via Marconi. La mamma viene seguita dai piccoli anatroccoli ben 13 tutti in gruppo e vicini.

La foto immortalata da qualche saronnese (di cui siamo pronti ad inserire il nome come autore delle foto) ha presto iniziato a correre di whatsapp in whatsapp accompagnata da entusiastici commenti sul ritorno della natura in città e sull’intraprendenza degli anatroccoli.