Origgio, a zonzo con l’auto sottoposta a fermo: veicolo confiscato

ORIGGIO – Auto confiscata ad un uomo bloccato per un controllo dalla polizia locale del comando di Origgio-Uboldo, alle porte di Origgio: è successo qualche giorno fa. Gli agenti, nella zona di via per Cantalupo, stavano compiendo un servizio di sorveglianza, anche perchè da quelle parti si verificano talvolta episodi di spaccio,. Hanno notato, in zona boschiva, a presenza della vettura, a bordo del quale c’era un cittadino residente a Cesate: tramite alcuni accertamenti si è scoperto che il mezzo non avrebbe dovuto circolare perchè sottoposto a fermo amministrativo. Si è risaliti al fatto che due anni fa il veicolo era stato fermato a Seregno, e trovato sprovvisto di revisione.

Mentre alla luce di un successivo controllo da parte dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio, era stato disposto il fermo amministrativo per 90 giorni. E invece il proprietario, evidentemente, non aveva rispettato tale disposizione ed è stato appunto trovato alla guida del mezzo, alla periferia origgese. Gli agenti hanno avviato l’iter per la definitiva confisca del veicolo.

(foto archivio: precedenti controlli della polizia locale di Origgio)

30032021