SARONNO – Il tema del trasporto degli anziani a Lurate Caccivio da Saronno per la vaccinazione anticovid sta diventando talmente cruciale in città che due società di trasporto con conducente hanno deciso di proporre una tariffa calmierata ad hoc per il tragitto dalla città degli amaretti all’hub in provincia di Como.

Nel dettaglio sono Wedriveforyou e Trustcar sono 2 società saronnesi di Ncc noleggio con conducente – taxi privato. “Abbiamo sentito di questa necessità tra gli anziani – spiegano i titolari già impegnati in attività di volontariato in città – e così abbiamo pensato di proporre delle tariffe agevolate (in linea con quelle di altre realtà no profit) per venire incontro a chi non ha familiari o parenti che li possano accompagnare”.

Il servizio avviene nel pieno rispetto delle normative Covid e soprattutto con la dovuta attenzione per i tempi d’attesa e per le necessità dell’anziano. Per informazioni, prenotazioni e tutte le indicazioni sulle tariffe è possibile contattare Fabio al 3482229369 o Silvio al 3355650161.

