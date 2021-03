SARONNO – Hanno svegliato intere famiglie, dai bimbi ai nonni, gli autori delle maxi scampanellata di via San Giacomo.

E’ successo nel cuore della notte tra sabato e domenica quando alcuni ragazzi, sicuramente ad agire sono state più persone, hanno suonato i campanelli di diverse abitazione in via San Giacomo.

I residenti della stretta via del centro storico, tra via San Cristoforo e via Padre Monti, sono così stati svegliati quando erano da poco passate le 4,20. Qualcuno ha risposto al citofono altri si sono affacciati dalle finestre pensando ad una qualche emergenza successa in strada o a qualche conoscente. In realtà non c’era nessun’emergenza e nessuno che avesse bisogno. Qualcuno ha visto allontanarsi di corsa dei ragazzi. Si è tratto di un pessimo scherzo da parte di qualcuno che, incurante anche del coprifuoco, si trovava in giro per il centro storico. Per altro se dovesse essere identifico, proprio in virtù della violazione del coprifuoco, il responsabile o meglio i responsabili rischiano una multa da 400 euro.

