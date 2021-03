Suv ribaltato a Gorla, intervengono carabinieri Saronno

GORLA MINORE – Sono stati i carabinieri della Compagnia di Saronno ad accorrere per l’incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio a Gorla Minore in via Verdi. Il sinistro si è verificato alle 16.30, quando due sutovetture si sono scontrate ed una – un suv Hyundai – si è ribaltata: sono rimaste ferite una donna di 65 anni ed un uomo di 54 anni. Sul posto oltre ai militari dell’Arma sono sccorsi i vigili del fuoco e sono arrivate due ambulanze, una da Varese ed una delle Croce rossa da Legnano.

Le persone a bordo dei mezzi per fortuna indossavano a cintura di sicurezza e dunque non hanno riportato gravi conseguenze; molto consistenti i danni materiali. I tutori dell’ordine hanno avviato accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire le eventuali responsabilità.

(foto archivio: un precedente intervento dei vigili del fuoco per una vettura ribaltata a causa di un incidente stradale sempre nella zona)

