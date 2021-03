Rimarca Airoldi: “Da lunedì mattina il centralino del nostro Comune è sotto un diluvio di telefonate. Tantissime le richieste di aiuto di cittadini saronnesi over 80 convocati per la vaccinazione all’hub di Lurate Caccivio e altrettante le proteste per aver ricevuto la convocazione in una sede non soltanto diversa da quella dell’ospedale cittadino, ma distante diversi chilometri da Saronno. Non posso che condividere il disappunto di questi nostri grandi anziani che spesso, dopo aver atteso la convocazione per diverse settimane, la ricevono per una località che, per essere raggiunta, richiede l’accompagnamento da parte di parenti o l’acquisto di un servizio a pagamento.Purtroppo il sindaco non ha alcun potere in queste scelte, che il software di Regione Lombardia effettua utilizzando algoritmi i cui risultati appaiono sconcertanti, come peraltro accaduto in diverse altre città. Ho però chiesto ad Ats Insubria di intervenire per correggere queste convocazioni, se non tutte, almeno la maggior parte, ottenendo l’impegno a verificarne la fattibilità tecnica in tempi il più possibile rapidi. Mi auguro che tale verifica si concluda positivamente. Il nostro consiglio ai cittadini è comunque quello di non disdire gli appuntamenti, perché, anche qualora ci riuscissero, non ci sarebbe la certezza di una nuova chiamata in tempi brevi ed è indispensabile proteggere questa parte di popolazione fragile. Da parte nostra abbiamo reso disponibile ad Ats Insubria il centro vaccinale allestito all’ex Pizzigoni per la fase vaccinale di massa, affinché i saronnesi possano essere convocati soltanto lì, nella loro città, ed anche quelli dei comuni vicini non debbano percorrere decine di chilometri per farsi vaccinare.