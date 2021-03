SARONNO – Oggi turno infrasettimanale per il campionato di basket maschile di C Gold, 5′ giornata di andata, con tre partite previste: al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” i locali dell’Az Saronno ricevono la Baj Valceresio di Arcisate, si giocano anche 7 laghi Gazzada-Expo Inox Mortara e Varese academy-Gallaratese (tutte con inizio alle 20.30); mentre è posticipata al 13 aprile la gara Milano3-Knights Legnano. Tutte le gare si dispotano a porte chiuse, per le norme contro la diffusione del coronavirus.

Tornando al match dei saronnesi del coach Tato Grassi, ovviamente nelle prossime ore l’ultima parola l’avranno i tamponi per il coronavirus, ai quali sono sottoposti tutti i giocatori prima di ogni partita: solo nel caso siano tutti negativi, l’incontro può avere luogo.

Classifica: Az Saronno e Gallaratese 6 punti, Varese academy, Milano3 basket e Knights Legnano 4 punti, 7 Laghi Gazzada e Baj Valeceresio Arcisate 2, Expo Inox Mortara 0.

(foto archivio: l’Az Saronno durante un precedente incontro di campionato)

31032021