SARONNO – La notizia è diventata ufficiale nelle ultime ore: la gara in programma questa sera, mercoledì 31 marzo, al centro Ronchi alle 20.30 tra l’AZ Robur Saronno e Valceresio Arcisate è stata rinviata a seguito del riscontro di una positività all’interno del gruppo squadra dei Lupi della Valceresio.

Come da protocollo federale per il campionato di interesse nazionale di Serie C Gold, le formazioni eseguono un ciclo di tamponi entro le 48 ore precedenti la partita. In caso di positività al covid19 il regolamento non prevede il rinvio se la squadra continua ad avere a disposizione almeno nove effettivi di una lista di sedici consegnata ad inizio anno, ma la logica e la buona volontà delle società sino ad oggi ha sempre portato a postporre i match in attesa di nuovi tamponi. Attualmente l’Az Robur Saronno di coach Tato Grassi si trova al primo posto del girone C con quattro vittorie in altrettante partite. Il campionato dei saronnesi dovrebbe riprendere normalmente dopo Pasqua con la trasferta di mercoledì 7 aprile a Gazzada.

31032021