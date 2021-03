Emergenza covid, Gabel di Rovellasca in prima linea fra vaccinazioni e donazioni

ROVELLASCA – La Gabel si appresta ad offrire ai propri dipendenti la possibilità di farsi vaccinare in azienda. La società si era già messa in luce con molte iniziative “sociali” in questa emergenza coronavirus. A gennaio era stata particolarmente apprezzata una donazione all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. “Aiutiamo chi ci aiuta: gruppo Gabel è orgoglioso di comunicare l’avvenuta donazione di 200 cuffiette alla Terapia Intensiva dell’Ospedale Sant’Anna di Como e al personale 118 Como”. Questa l’iniziativa che era stata attuata dall’azienda tessile, celebre per la biancheria per la casa, con sede a Rovellasca, oltre che a Nova Milanese ed a Buglio in Monte in provincia di Sondrio.

(foto: il collage del personale sanitario del Sant’Anna con le colorate cuffiette Gabel)

