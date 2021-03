GERENZANO – “E’ stato aperto il cantiere per la nuova struttura coperta al Parco degli aironi”: l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Emanuele Pini, annuncia l’avvio delle opere per dotare la club house nella zona all’ingresso dell’area naturalistica di via Inglesina di questa struttura, che ne consentirà un utilizzo più ampio ed anche al di fuori della stagione “calda”. Sarà dunque al servizio di quella che è la base di partenza per l’esplorazione del parco, dove si tengono i laboratori per giovani e meno giovani, ed i momenti conviviali.

Il progetto è quello di sostituire il maxi dehor che si trova all’inizio del parco, accanto all’angolo bar e al punto informativo, con una nuova struttura in vetro e legno. Sarà di 130 metri quadrati, 11 metri per 11 metri, più grande di quella attuale ma soprattutto fruibile tutto l’anno e con qualsiasi condizioni meteo. L’obiettivo principale non è solo quello di fornire all’area verde, frequentatissima grazie alle tante iniziative organizzate per bimbi, scuole, famiglie e giovanissimi, una struttura funzionale ma anche un bello spazio che non copra la bellezza del verde del parco a chi entra ed anzi che permetta di fruirne anche a chi si concederà un pranzo o una cena. Per realizzare la struttura l’Amministrazione investirà 250 mila euro.

(foto: il cantiere al Parco degli aironi per la realizzazione della copertura annessa alla club house)

