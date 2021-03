CARONNO PERTUSELLA – Due mezzi letteralmente ridotti ad uno scheletro nero e bruciato ma fortunatamente nessun danno alla rimessa e agli uffici. E’ questo il bilancio dell’incendio scoppiato ieri alle 13 nel deposito di pullman di via Trieste.

Le fiamme sono partite da un autobus in sosta nel cortile del deposito. Al momento le indagini sono ancora in corso ma l’ipotesi è che si tratti di un incendio di natura accidentale. Il fuoco si è rapidamente propagato dal primo al secondo mezzo. Il personale ha cercato di spostare gli altri pullman posizionati nel piazzale. Alcuni sono stati parcheggiati nelle vicinanze e altri sono rimasti fermi direttamente lungo via Trieste. I vigili del fuoco di Saronno, i primi ad arrivare sul posto, si sono messi subito all’opera mentre le fiamme avvolgevano i sedili e l’interno dei pullman. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale cittadina i carabinieri della locale stazione. Questi ultimi si sono occupati delle indagini e dei rilievi al termine dell’incendio. I danni sono ingenti perchè i mezzi sono sostanzialmente inutilizzabili senza contare il fumo che ha annerito il muro dietro al punto in cui i mezzi erano parcheggiati provato anche dal calore sprigionato dall’incendio.