CISLAGO – Odori molesti nella zona fra Cislago, Gerenzano e Turate: da qualche tempo le tre amministrazioni comunali si sono coordinate ed hanno anche affidato ad un unico studio legale il compito di “tutelare” i cittadini contro la puzza, talvolta davvero fastidiosa, che periodicamente e da anni viene percepita in alcune zone dei tre paesi. Ora si è arrivati in tribunale: è stata infatti aperto un procedimento nei confronti di due aziende, che potrebbe essere le responsabilità di tali “emissioni”. Che sarebbero del tutto innocue per la salute, e comunque decisamente fastidiose.

Nei giorni scorsi si è tenuta la prima udienza, si proseguirà il 16 settembre: i tre Comuni si sono costituiti parte civile. Il problema delle puzze moleste si trascina da molti anni, soprattutto in orario mattutino. Episodi che nel corso del tempo avevano ed hanno suscitato tantissime lamentele e portato ad una serie di accertamenti da parte di Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente.

(foto archivio)

31032021