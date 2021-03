LIMBIATE – Gli asili nido comunali “Fantasia” (via Garibaldi, 13) e “Millecolori” (via Missori, 13) aprono le porte al pubblico con un tour virtuale per mostrare ai genitori gli spazi che accoglieranno i bimbi nell’anno educativo 2021/2022.

L’amministrazione comunale, considerati i limiti imposti dalla pandemia, ha voluto realizzare una presentazione digitale interattiva per facilitare l’orientamento dei genitori nella scelta educativa dei propri figli.

L’asilo nido è un luogo sicuro e stimolante per i bambini e rappresenta, al tempo stesso, un servizio essenziale per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Si può accedere al tour virtuale seguendo il link: https://comune.limbiate.mb.it/tour_asili/

I due asili ricordano che le iscrizioni sono aperte fino alla prossima domenica 2 maggio 2021.

(in foto: un’immagine dal tour virtuale degli asili nido limbiatesi)

