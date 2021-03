SARONNO – Il new deal di M5s Saronno con l’impegno dei giovani, la divisioni delle diverse aree di azione tra i membri ma anche la posizione del nuovo coordinatore su alcuni temi caldi cittadini da Palazzo Visconti a via Roma, dall’ex Isotta Fraschini alla partecipazione sono alcuni dei temi che affronteremo stasera nel tradizionale appuntamento con l’Arenabiancoceleste lo spazio de ilSaronno, eccezionalmente di mercoldì, per “parlare di politica fuori dai comunicati stampa e dando voce ai protagonisti”. Ospite sarà Massimo Uboldi, nuovo coordinatore di M5s Saronno

L’appuntamento in direttà è alle 21 qui e sulla pagina Facebook de ilSaronno

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia. L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.