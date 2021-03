SARONNO – La bella foto con una prospettiva dall’alto dei parcheggi blu appena “pitturati” nel piccolo parcheggio davanti al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli hanno scatenato un intenso dibattito cittadino e qualche ironia.

Ma cos’è successo esattamente. In questi giorni sono in corso i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in diversi punti della città. E ieri ad essere rinfrescate sono state le strisce blu del parcheggio di via Varese poco prima del Santuario. L’area di sosta ha una forma decisamente insolita e da sempre la gestione dei parcheggi, da parte di chi li disegna a da parte di chi li usa è sempre stata eufemisticamente complessa.

Ieri a scatenare battute ed ironia è stato l’ultimo stallo dalla forma decisamente insolita. La spiegazione arriva dal comando di piazza Repubblica: “La segnaletica è stata rinnovata ma i lavori non sono ancora finiti. Quello a sud non è un posteggio per le auto: sarà uno spazio zebrato. Sarà più chiaro quando sarà rinnovata anche la segnaletica bianca”.

(foto condivisa su Facebook)

31032021