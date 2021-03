LAZZATE – Tanta attività al Bosco Battù di Lazzate per i migliori specialisti italiani del bike trial convocati per lo stage di avvicinamento ai primi appuntamenti nazionali. Sarà infatti la grande area lazzatese ad ospitare la prima Coppa Italia Trials, dedicata agli atleti del trial in bicicletta, il prossimo 25 aprile.

«La dimensione dell’area trial, messa disposizione del sodalizio locale Moto Club Lazzate, oltre alla grande possibilità di spazio per individuare linee, ostacoli e passaggi di alto livello tecnico ha permesso di lavorare con un alto numero di atleti a partire dalle categorie Esordienti – specificano nella notta della Federciclismo. «Suddivisi in piccoli gruppi hanno potuto lavorare singolarmente e confrontarsi direttamente anche in vista dell’avvio della stagione agonistica che vedrà proprio su questa area l’apertura della Coppa Italia Trial 2021». Presenti anche la maggior parte degli atleti delle categorie Junior e Elite che stanno preparando anche la stagione internazionale che invece partirà da Salisburgo, Austria, con la prima prova della Coppa del Mondo.

