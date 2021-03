Solaro, aiuti a disabili e anziani non autosufficienti. Come richiederli

SOLARO – È stato pubblicato dal Piano sociale di zona nei Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese il “Fondo per la non autosufficienza” rivolto a persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti residenti anche a Solaro. Sono destinatarie delle misure le persone, di qualsiasi età, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale.

Per aderire, rispettando specifici requisiti, come essere non autosufficienti al 100% e avere un Isee Sociosanitario in corso di validità al momento della presentazione della domanda non superiore a 25mila euro o, per la misura “Interventi a sostegno della vita di relazione dei minori con disabilità” avere un Isee Ordinario non superiore a 40mila euro, è sufficiente presentare la domanda entro il 24 maggio richiedendo appuntamento all’indirizzo [email protected] o telefonando allo 0296984380 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 16 alle 18 e sabato dalle 8.30 alle 11.30.

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Solaro oppure sul sito www.ambitogarbagnatemilanese.it.

