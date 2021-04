SARONNO – La conferma arriva da Ats Insubria nel tradizionale appuntamento del giovedì mattina: “L’hub vaccinale di Saronno sarà attivato lunedì 12 aprile con le prenotazioni con il portale delle Poste. Non si poteva fare diversamente perchè le agende erano già state fissate su Aria e non si poteva aggiungerne. Concordando con il sindaco e i medici di famiglia abbiamo fissato questa data che coincide con quella dell’inizio della vaccinazione di massa”.

Le 5 linee predisposte dall’Amministrazione comunale, al servizio dei comuni del Saronnese e della Bassa Comasca, nell’ex sede delle associazioni di via Parini resteranno inutilizzate ancora per una decina di giorni, come del resto anticipato dal sindaco Augusto Airoldi.

