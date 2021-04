SARONNO – Negli ultimi giorni di mercato, l’Az Robur Basket Saronno ha tesserato per il finale di stagione James Yelverton, nipote del grandissimo Charlie Yelverton, icona del basket saronnese. James è in Italia per completare il ciclo di studi sull’architettura romana ai tempi dell’imperatore Traiano. Grazie ai buoni rapporti con lo zio Charlie ed alla disponibilità dello sponsor, era impossibile lasciarsi sfuggire un’occasione così importante. Vestirà la maglia numero 33.

L’Az Saronno è stata protagonista di un ottimo avvio di stagione nel campionato di pallacanestro maschile serie C Gold: è prima in classifica ed è imbattuta. Deve recuperare la gara della quinta giornata, prevista ieri sera, ovvero il derby casalingo con l’Arcisatese che è stata rinviata per casi di positività al covid riscontrati nel team varesino e sarà giocata prossimamente in data da definirsi.

(foto: il nuovo giocatore dell’Az Saronno, James Yelverton, con i dirigenti del club cittadino. A destra il presidente Ezio Vaghi)

