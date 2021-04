IMPERIA – Trasferta in Liguria oggi per la Caronnese che trova un Imperia partito per salvarsi e che ora veleggia tranquilli a centroclassifica, e che si è rivelato osso duro per chiunque. Insomma, un match difficile per la “truppa” dell’allenatore Roberto Gatti in cerca di punti pesanti per tornare in zona playoff. La gara si giocherà a porte chiuse per l’emergenza coronavirus ma i tifosi potranno vederla in diretta online, dalle 15, tramite il servizio offerto dal club ligure, collegandosi su Facebook alla pagina “Asd Imperia 1923”.

Per l’incontro ieri l’allenatore dei rossoblù ha convocato 21 giocatori. E’ l’ottava giornata di ritorno, arbitro designato è Alfredo Iannello di messina, assistenti Damiano Caldarola di Asti ed Anthony Cusumano di Collegno. In classifica la sconfitta casalinga di domenica scorsa con la Folgore Carate ha fatto scivolare Caronno fuori dalla zona playoff, scavalcato al quinto posto del Sestri Levante vittorioso sul fanalino di coda Fossano.

(foto archivio: azione di gioco della Caronnese)

01042021