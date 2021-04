COGLIATE – “Nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, è allestita in questi giorni della Settimana santa e resterà visitabile anche dopo Pasqua, la mostra sul Santo sepolcro con le immagini e le ricostruzioni grafiche di National geographic“. Lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione comunale cogliatese.

Come spiegano dal Comune: “Si tratta di un’iniziativa promossa dalla parrocchia San Giuseppe a sostegno della fondazione Terra santa, istituzione culturale che fa capo alla Custodia francescana di Terra santa e che in questo anno ha dovuto fare i conti con il crollo del turismo religioso”.

L’accesso al tempio sacro avviene con le dovute attenzioni, nel rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus.

