SARONNO – La Lombardia continuerà ad essere in zona rossa anche dopo Pasqua. L’ha anticipato al Corriere della Sera, il presidente Attilio Fontana: “Certi dati stanno migliorando – ha detto il governatore – come l’Rt che si è abbassato in maniera considerevole, ma abbiamo ancora valutazioni negative legate a occupazione di ospedali e terapie intensive”.

“Mi auguro che, finito il periodo delle vacanze pasquali, si possa ricominciare a respirare” le parole del governatore. Da settimana prossima, con il nuovo decreto del governo, in zona rossa dovrebbero però riaprire nidi, asili, elementari e prime medie, mentre resterebbero chiusi i negozi di beni non essenziali, oltre a bar e ristoranti che resteranno in modalità asporto e consegna a domicilio.

Insomma secondo Fontana la Lombardia resterà in zona rossa almeno fino a domenica 11 aprile. In ogni caso fino a fine mese non ci saranno, in base alle ultime decisioni del Governo, Regioni in zona gialla.

(foto archivio)