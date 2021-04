CISLAGO / MOZZATE – Auto seriamente danneggiata, una donna ferita ed un cinghiale morto: questo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sulla strada che da Limido Comasco porta a Mozzate, al volante della vettura c’era una 56enne residente a Cislago.

Il fatto è accaduto l’altra sera, la cislaghese stava rincasando e mentre percorreva la defilata via Roma, fra le campagne, ad un certo punto si è trovata davanti l’animale: impossibile evitarlo e l’impatto è stato decisamente violento, il cinghiale è praticamente morto sul colpo. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri, che hanno soccorso l’automobilista, che ha riportato alcune contusioni per via dell’impatto. Il suo veicolo, una Dacia, ha riportato danni ingenti nella parte frontale. In zona ultimamente non sono mancati gli avvistamenti di questi animali, arrivati sino alle porte di Saronno, sono stati osservati recentemente a Lomazzo ed anche fra il saronnese quartiere Prealpi e Rovello Porro.

(foto di archivio)

01042021