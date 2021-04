ORIGGIO – Tanta paura ma la ragazza adesso non risulta in pericolo di vita. il riferimento va a quanto successo oggi alle 15.30 in piazza dell’Immacolata ad Origgio dove una ciclista, di 17 anni, si è stata protagonista di un incidente con una autovettura di passaggio. La giovane è caduta a terra, sul posto è accorsa la polizia locale del comando unificato di Origgio-Uboldo ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa saronnese. E’ stato chiesto anche il supporto dell’elisoccorso, che è arrivato da Milano ed è atterrato nelle vicinanze. Le condizioni della ragazza, del posto, sono state stabilizzate e quindi con l’elicottero è stata trasportata all’ospedale di Rozzano. Al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

Gli agenti della vigilanza urbana, agli ordini del comandante Alfredo Pontiggia, si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro e di iniziare dunque la ricostruzione dell’accaduto al fine di chiarire le eventuali responsabilità, oltre che l’esatta dinamica dei fatti.

01042021