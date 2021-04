LIMBIATE – Ritorno a scuola con una grande novità per gli studenti limbiatesi della primaria f.lli Cervi: pronta, infatti, la mensa green, come da progetto voluto dall’amministrazione comunale e da Sodexo, che gestisce la refezione scolastica in città.

L’iniziativa è stata inserita nel più ampio bando di gara che prevede la realizzazione, nell’edificio scolastico in disuso (e di proprietà comunale) in via Buozzi, di un centro unico di cottura, dove verranno preparati i pasti diretti alle mense scolastiche e ai dipendenti comunali. Con il nuovo Cuc, si è poi pensato di rendere più funzionali, accoglienti ed ecosostenibili i locali adibiti attualmente alla somministrazione della mensa.

Grazie all’utilizzo di materiali ecosostenibili per la pavimentazione e di prodotti green per le pareti, grazie ad un tocco di colore utilizzato per arredi e disegni, la prima trasformazione da mensa a ristorante si è concretizzata alla primaria di via F.lli Cervi, il primo plesso che ha visto la riqualificazione dei locali adibiti al pranzo dei bambini (locali chiusi da metà febbraio proprio per permettere l’intervento).

Ad attendere i bambini al loro rientro in classe di mercoledì 7 aprile ci sarà quindi questa bella sorpresa.

