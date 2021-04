SARONNO – E’ stata portata a termine con successo la prima fase del progetto “Usaid – Rotary in Italy: communities against Covid-19” realizzato dal Distretto 2042, di cui fa parte il Rotary club Saronno, che ha scelto di intervenire nel settore dell’educazione.

Usaid, agenzia governativa statunitense per lo Sviluppo Internazionale, ha stanziato 5 milioni di dollari da spendersi sul territorio italiano per combattere gli effetti della pandemia dovuta al virus Sars-Cov-2 (Covid 19) attraverso progetti che intervengono nei settori della salute, dell’educazione di base o che aiutino le piccole imprese a rinforzare le loro attività e a mantenerle aperte in sicurezza durante la pandemia.

Il progetto di Usaid ha per tramite la Fondazione Rotary e per destinatari finali i 13 distretti italiani che hanno realizzato i progetti in accordo alle regole della Fondazione.

Il distretto 2042 ha deciso di sviluppare la prima parte del programma con un progetto nel settore educazione di base che ha il valore di 100.000 dollari (circa 82.000 €) .

Il Rotary club Saronno, lo scorso 22 marzo 2021, ha consegnato a mani della direttrice scolastica della scuola Aldo Moro, Giolinda Irollo, 8 chromebook che saranno assegnati dalla scuola in comodato d’uso agli studenti per facilitarli nello svolgimento della didattica a distanza (Dad).

Valore aggiunto del progetto consiste nel fatto che su ciascun Chromebook è stata installata per due anni la piattaforma Educational Brickslab, soluzione ideale per la didattica digitale e che consentirà allo studente di utilizzare il pc anche nel corso del normale periodo di studi successivo alla Dad.

L’intervento del distretto con il fornitore ha altresì consentito di estendere l’utilizzo della piattaforma fino al 31 luglio 2021 a tutti gli studenti ed insegnanti così da poter sperimentare l’uso di questi nuovi mezzi di agevolazione allo studio.

Commenta così l’operazione il governatore del Rotary Distretto 2042 e socia del Rotary Saronno, Laura Brianza: “Sicuramente il momento storico che stiamo vivendo richiede un grande senso di cooperazione e altruismo. Anche il settore scolastico, come tutti i settori, è stato duramente colpito: genitori, ragazzi e bambini si sono dovuti adattare a nuove modalità di apprendimento. Proprio in quest’ottica il Distretto 2042, grazie a “Usaid-Rotary in Italy: Communities Against Covid-19”, è intervenuto donando 240 chromebook a 42 istituti del territorio con l’obiettivo di facilitare la didattica a distanza e migliorare l’apprendimento. Speriamo vivamente che questo sia solo il punto di partenza per concretizzare la scuola del futuro. Ringrazio tutti i Club che si sono adoperati per l’ottima riuscita dell’iniziativa”.

Anche il Presidente del Rotary Saronno, Paola Conti, si dice soddisfatta dell’iniziativa e confida di poter fornire ulteriori Chromebook ad altre Scuole di Saronno e del circondario grazie all’avvio della seconda fase del progetto “Usaid Rotary in Italy”.

“Da sempre, dichiara Paola Conti, il Rotary si occupa di temi quali l’istruzione e la cultura e proprio l’educazione scolastica è uno degli obiettivi fondamentali che perseguiamo promuovendo, a titolo esemplificativo, corsi di formazione professionale sul territorio e mai come in questo momento dotare le scuole di mezzi idonei affinché gli studenti possano continuare a seguire le lezioni è essenziale e primario. ”

“Il progetto Usaid, conclude Paola Conti, si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto locale avviato lo scorso anno dal Rotary club Saronno, di aiuto a famiglie saronnesi in difficoltà mediante la fornitura sia di strumenti informatici sia di prodotti di prima necessità (generi alimentari, abbigliamento ecc.) scelti insieme alle stesse famiglie ed in ragione delle loro specifiche esigenze.”

(in foto: lo stemma del Rotary)

