SARONNO – E’ stato denunciato per guida in stato ebbrezza il 54enne saronnese che ieri pomeriggio ha colpito e steso, con la propria Alfa 146, alcuni paletti parapedoni tra via Varese e via Novara.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16,30 all’intersezione tra via Novara e via Varese. Il saronnese al volante della propria Alfa 146 ha sbandato ed è finito contro i parapedoni. Nell’impatto è rimasta seriamente danneggiata anche la vettura tanto che è stato necessario il carro attrezzi per rimuoverla. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale. Gli agenti hanno notato che, se pur illeso, l’uomo aveva tutti gli atteggiamenti di chi aveva alzato un po’ troppo il gomito. Gli hanno chiesto di sottoporsi al test con l’etilometro che ha rivelato che l’uomo aveva un tasso alcolemico di 3,30 ben oltre lo 0,5 consentito per mettersi al volante.

Sottoponendo l’uomo alle pratiche di identificazione gli agenti hanno scoperto che aveva la patente sospesa e così è stato denunciato anche per essersi messo alla guida senza averne titolo. Sarà anche chiamato a pagare i danni provocati ai parapedoni.