LIMBIATE – I limbiatesi 75-79 anni, e i residenti nei comuni dell’area che qui fa riferimento, da questa mattina possono effettuare le prenotazioni vaccinali scegliendo come sede l’hub allestito all’interno del palazzetto del centro sportivo comunale di via Tolstoj e stabilendo giorno e orario tra quelli disponibili.

Ancora nessuna ufficializzazione sulla data di apertura dell’hub limbiatese, ma, poiché la vaccinazione della fascia d’età 75-79 anni partirà in tutta la Regione Lombardia lunedì 12 aprile, il centro allestito in via Tolstoj dovrebbe essere attivo da quella data con le sue dieci linee vaccinali, ovvero box che, al loro interno, vedranno l’operatività di un medico e di un infermiere, pronti a valutare l’anamnesi di ogni utente che si presenta, scegliere così la tipologia di vaccino da inoculare, e procedere all’iniezione.

L’ampio parcheggio del centro sportivo permetterà di accedere agevolmente al sito, dove gli operatori di polizia locale e/o protezione civile effettueranno assistenza per l’ingresso.

02042021