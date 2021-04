SARONNO – Aprirà lunedì 12 aprile ma da stamane, anzi per la verità dalla notte scorsa, è possibile prenotare: stiamo parlando del centro vaccinale all’ex Pizzigoni di via Parini a Saronno, allestito dal Comune e messo a disposizione di Ats Insubria per la campagna vaccinale contro il coronavirus. Con l’attivazione del nuovo portale regionale per le prenotazioni e l’apertura alla fascia 75-79 anni, dalle scorse ore sono aperte le prenotazioni.

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

Oggi i primi arrivati le hanno fissate direttamente per la mattina del 12 aprile, dalle 9 in poi. “Tutto molto semplice e molto chiaro – dicono alcuni saronnesi, che si sono già prenotati – Basta andare sul portale, inserire numero della carta sanitaria e codice fiscale, poi si apre una pagina in cui chiede il numero di telefono ed il luogo di residenza e quindi quella per la scelta del luogo ed anche dell’orario, in base alle disponibilità”. Un consiglio: “Tenete il telefonino a portata di mano, perchè vi viene inviato un sms con un numero da inserire nel portale per completare la prenotazione. E arriva immediatamente, via sms, la conferma! Ci vuole solo qualche minuto”.

Per chi ha dei dubbi su come prenotare, c’è anche il video.

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

Per informazioni generali sul Covid chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto: una immagine del centro vaccinale di Saronno col sindaco Augusto Airoldi)

02042021