Ceriano Laghetto: rigenerazione urbana, incentivi per i proprietari

CERIANO LAGHETTO – Nell’ultima seduta di consiglio comunale sono state recepite le indicazioni della legge regionale sulla cosiddetta “rigenerazione urbana” per il recupero di aree ed edifici dismessi attraverso meccanismi di premialità per nuove costruzioni. Linea guida dei nuovi strumenti normativi regionali è quella della diminuzione del consumo di suolo e del contemporaneo aumento della qualità del costruito. L’obiettivo è quello di incentivare il recupero di volumi esistenti, con nuovi edifici che possono usufruire sia di premi di volumetria che di riduzione degli oneri economici. Va comunque ricordato che il Pgt vigente a Ceriano Laghetto, a seguito delle recenti varianti, ha già individuato ambiti di rigenerazione urbana e territoriale finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente di valore storico e non, interno ed esterno a questi ambiti, aventi gli stessi scopi e le finalità degli ambiti di rigenerazione contenuti nella legge regionale 18/2019.

Lo stesso Pgt individua per questi ambiti azioni volte alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza, alla riduzione dei costi, al supporto tecnico amministrativo. Inoltre, il Pgt vigente già incentiva gli interventi di rigenerazione urbana di elevata qualità ambientale, prevedendo, tra l’altro, la valorizzazione e lo sviluppo di infrastrutture verdi multifunzionali, con particolare riferimento alla rete verde e alla rete ecologica, in connessione con il sistema urbano e ambientale esistente. Concretamente, la deliberazione di Consiglio comunale, attua in linea tecnica le deliberazioni regionali, recependo le finalità e i criteri per l’incremento massimo del 20% dell’indice di fabbricabilità previsto dal Pgt, stabilendo le esclusioni (ambiti vincolati, nuove costruzioni lotti liberi, grandi strutture di vendita), con la precisazione che gli incentivi già previsti dal Pgt sono comunque contenuti nel limite del 20% e che le prestazioni che consentono le premialità devono essere aggiuntive rispetto a quelle previste per legge. Inoltre vengono recepite le finalità e i criteri della delibera di giunta regionale del 5 agosto 2020 per le riduzioni del contributo di costruzione.

Inoltre, seguendo le finalità della stessa legge regionale, il Comune di Ceriano Laghetto, intende partecipare nell’anno 2021 al bando per gli “interventi finalizzati all’avvio dei processi di rigenerazione urbana” per richiedere il finanziamento della riqualificazione energetica della scuola primaria, la riqualificazione della via Carducci e l’ampliamento dell’area gioco del Giardinone, con progetti già predisposti. Nell’anno 2022 invece, si prevede la partecipazione al bando sugli interventi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione turistico- culturale dei borghi storici per il finanziamento della riqualificazione di alcune vie e piazze del centro storico.

“Il Comune di Ceriano Laghetto aveva già anticipato con le più recenti varianti di Pgt le principali finalità della nuova legge regionale sulla rigenerazione urbana, inserendo meccanismi di incentivazione e premialità per gli interventi sul patrimonio esistente – commenta l’assessore comunale all’Urbanistica, Antonio Magnani – Con questa delibera si vanno a recepire tutte le indicazioni contenute nella legge regionale, aumentando ulteriormente le possibilità di agevolazioni per questo tipo di interventi. Inoltre si avviano le procedure per la partecipazione a due bandi regionali per il finanziamento di interventi di riqualificazione su edifici comunali, strade e piazze finalizzate a migliorarne efficienza energetica e qualità”.

02042021