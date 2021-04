SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota della lista civica di maggioranza “Con Saronno” dal titolo “Manutenzioni nelle scuole saronnesi: un successo del gruppo di Gilli”

Il gruppo “Con Saronno” apprende con soddisfazione che un punto fondamentale del nostro programma sia stato prontamente realizzato dall’amministrazione.

Avevamo pensato di dare direttamente alle scuole i fondi per provvedere autonomamente alle manutenzioni ma in alcuni casi questa via non era percorribile così il nostro assessore Gabriele Musarò ha suggerito un ampliamento delle prestazioni dell’artigiano che già fa le piccole manutenzioni nelle scuole dell’infanzia.

Un’idea che con successo ha portato alla soluzione di un problema molte volte sollevato dalle famiglie e dagli stessi alunni.

Il ruolo centrista e moderato del nostro gruppo, determinante nel governo cittadino, terrà sempre a cuore le esigenze delle famiglie proponendo sempre la realizzazione della politica “del fare” che abbiano presentato fin dalla campagna elettorale come nostro impegno.

