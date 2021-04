SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd Saronno in merito all’attivazione del hub vaccinale di Saronno il prossimo 12 aprile.

Ats Insubria colma in parte i ritardi e finalmente si parte. Saronno avrà il suo punto vaccini, una soluzione molto comoda e utilissima per tutti i saronnesi. Tutto questo merito anche, e fatecelo dire con soddisfazione, dell’Amministrazione di cui facciamo parte. Amministrazione che non solo ha messo a disposizione l’ex Pizzigoni, ma che ha fornito e fornirà un supporto importante. Di tutto questo a breve vi racconterà meglio il Sindaco.